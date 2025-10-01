Real Oviedo vs Levante: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga

Por la fecha 8 de la Liga, Levante y Real Oviedo se enfrentan el s�bado 4 de octubre desde las 07:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

As� llegan Real Oviedo y Levante

El conjunto local encara con �nimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sum� un punto y tendr� la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

�ltimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo viene de ganar en su encuentro anterior a Valencia con un marcador de 2-1. Despu�s de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.

�ltimos resultados de Levante en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Levante finaliz� con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos m�s recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 9 tantos.

El anfitri�n est� en el d�cimo cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en d�cimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 4 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 14 Real Oviedo 6 7 2 0 5 -8 15 Levante 5 7 1 2 4 -3

Pr�ximos partidos de Real Oviedo en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Levante en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre - 08:00 horas

Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atl�tico de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Levante, seg�n pa�s