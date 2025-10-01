F�tbol - Espa�a - Primera Divisi�n
Real Oviedo vs Levante: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga
Real Oviedo y Levante se miden en el estadio Carlos Tartiere el s�bado 4 de octubre a las 07:00 horas.
Por la fecha 8 de la Liga, Levante y Real Oviedo se enfrentan el s�bado 4 de octubre desde las 07:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.
As� llegan Real Oviedo y Levante
El conjunto local encara con �nimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sum� un punto y tendr� la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
�ltimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo viene de ganar en su encuentro anterior a Valencia con un marcador de 2-1. Despu�s de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.
�ltimos resultados de Levante en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Levante finaliz� con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos m�s recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 9 tantos.
El anfitri�n est� en el d�cimo cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en d�cimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 4 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|14
|Real Oviedo
|6
|7
|2
|0
|5
|-8
|15
|Levante
|5
|7
|1
|2
|4
|-3
Pr�ximos partidos de Real Oviedo en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Levante en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 11:30 horas
- Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atl�tico de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Levante, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Per�: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas