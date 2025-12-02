Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Real Oviedo y Mallorca se miden en el estadio Carlos Tartiere el viernes 5 de diciembre a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

2 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 de la Liga, Mallorca y Real Oviedo se enfrentan el viernes 5 de diciembre desde las 15:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Mallorca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Mallorca finalizó con un empate 2-2 ante Osasuna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 8 tantos.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3414111223
2Real Madrid3314103116
3Villarreal3214102216
16Mallorca1314347-7
20Real Oviedo914239-15

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

2. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

3. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

4. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

5. La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.