Real Oviedo vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga
Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Real Sociedad. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el sábado 30 de agosto, comenzará a las 12:00 horas.
Así llegan Real Oviedo y Real Sociedad
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo cayó 0 a 3 ante Real Madrid en el Carlos Tartiere.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Real Sociedad logró empatar 2-2 ante Espanyol..
El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|11
|Real Sociedad
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|19
|Real Oviedo
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 07:00 horas
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Real Sociedad, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas