Real Oviedo vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Real Oviedo recibe el próximo sábado 30 de agosto a Real Sociedad por la fecha 3 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 3 ante Real Madrid en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad logró empatar 2-2 ante Espanyol..

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 11 Real Sociedad 2 2 0 2 0 0 19 Real Oviedo 0 2 0 0 2 -5

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 07:00 horas

Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Real Sociedad, según país