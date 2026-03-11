Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Real Oviedo y Valencia. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

11 de marzo de 2026, 11:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Real Oviedo y Valencia, por la fecha 28 de la Liga, se jugará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Valencia

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo viene de un resultado igualado, 1-1, ante Espanyol. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 10.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega con ventaja tras derrotar a Alavés con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 6.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Real Oviedo quien ganó 1 a 2.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 18 puntos (3 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
12Valencia32278811-11
20Real Oviedo18273915-27

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas