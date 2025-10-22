Real Santander quiere volver a ganar ante Huila

El próximo lunes 27 de octubre, a partir de las 15:00 horas, Huila visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Huila

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander fue derrotado en el Francisco Rivera Escobar frente a Inter de Palmira por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila viene de vencer a Real Cundinamarca en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 6 Huila 24 15 7 3 5 0 13 Real Santander 14 15 4 2 9 -1

