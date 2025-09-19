Real Santander vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El duelo entre Real Santander y Atlético FC correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Villa Concha desde las 15:00 horas, el lunes 22 de septiembre.

Así llegan Real Santander y Atlético FC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Orsomarso. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC venció en casa a Inter de Palmira por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético FC.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Brayan Salazar Díaz.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 9 Atlético FC 14 10 4 2 4 0 11 Real Santander 11 10 3 2 5 1

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 13: vs Quindío: 4 de octubre - 15:30 horas

Fecha 14: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Cúcuta: 29 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 13: vs Real Cartagena: 5 de octubre - 17:00 horas

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Atlético FC, según país