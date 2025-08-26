Suscribirse

Real Santander vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Boca Juniors se mide ante Real Santander en el estadio Villa Concha el viernes 29 de agosto a las 15:30 horas.

DataFactory .

26 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 horas el próximo viernes 29 de agosto, Boca Juniors visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega con resultado de empate, 1-1, ante Leones FC. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors cayó derrotado 0 a 1 ante Real Cundinamarca. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 5.

Real Santander es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Villa Concha y no ha recibido goles.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Santander se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
7Real Santander1073133
11Boca Juniors67133-1

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Cúcuta: 7 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Atlético FC: 8 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 10: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Boca Juniors, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

Noticias Destacadas

