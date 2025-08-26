Real Santander vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

A partir de las 15:30 horas el próximo viernes 29 de agosto, Boca Juniors visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander llega con resultado de empate, 1-1, ante Leones FC. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors cayó derrotado 0 a 1 ante Real Cundinamarca. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 5.

Real Santander es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Villa Concha y no ha recibido goles.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Santander se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 18 7 6 0 1 7 2 Huila 14 7 4 2 1 1 3 Real Cartagena 12 7 3 3 1 9 7 Real Santander 10 7 3 1 3 3 11 Boca Juniors 6 7 1 3 3 -1

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Cúcuta: 7 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Atlético FC: 8 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 10: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

