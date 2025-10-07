Real Santander vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Cúcuta y Real Santander se enfrentarán en el estadio Villa Concha el próximo viernes 10 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Cúcuta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander viene de caer por 0 a 1 frente a Quindío. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta viene de un triunfo 4 a 0 frente a Leones FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 4 Cúcuta 23 13 6 5 2 9 13 Real Santander 14 13 4 2 7 2

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

