Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Real Santander y Cúcuta, que se jugará el viernes 10 de octubre desde las 15:00 horas en el estadio Villa Concha.

DataFactory .

7 de octubre de 2025, 1:34 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cúcuta y Real Santander se enfrentarán en el estadio Villa Concha el próximo viernes 10 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Cúcuta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander viene de caer por 0 a 1 frente a Quindío. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta viene de un triunfo 4 a 0 frente a Leones FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3313110213
2Patriotas FC26138236
3Inter de Palmira24137334
4Cúcuta23136529
13Real Santander14134272

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Cúcuta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

