Real Santander vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

El próximo martes 31 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Envigado visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Envigado

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander fue derrotado en el Eduardo Santos frente a U. Magdalena por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Bogotá FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 7 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 29 12 9 2 1 12 2 Quindío 25 12 7 4 1 9 3 Real Cartagena 23 12 6 5 1 10 5 Envigado 17 10 5 2 3 6 15 Real Santander 7 11 1 4 6 -8

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas

Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Atlético FC: 6 de abril - 18:00 horas

Fecha 3: vs U. Magdalena: 9 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas

Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Santander y Envigado, según país