Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

En la previa de Real Santander vs Envigado, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 31 de marzo desde las 15:00 horas en el estadio Villa Concha.

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28 de marzo de 2026, 9:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 31 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Envigado visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Real Santander y Envigado

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander fue derrotado en el Eduardo Santos frente a U. Magdalena por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Bogotá FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 7 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

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U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira291292112
2Quindío25127419
3Real Cartagena231265110
5Envigado17105236
15Real Santander711146-8

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas
  • Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Atlético FC: 6 de abril - 18:00 horas
  • Fecha 3: vs U. Magdalena: 9 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas
  • Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Santander y Envigado, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas