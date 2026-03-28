Real Santander vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

El próximo martes 31 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Envigado visita a Real Santander en el estadio Villa Concha, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.
Así llegan Real Santander y Envigado
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander fue derrotado en el Eduardo Santos frente a U. Magdalena por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Bogotá FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 7 goles a favor, ha recibido 3 en contra.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|29
|12
|9
|2
|1
|12
|2
|Quindío
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|23
|12
|6
|5
|1
|10
|5
|Envigado
|17
|10
|5
|2
|3
|6
|15
|Real Santander
|7
|11
|1
|4
|6
|-8
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas
- Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Atlético FC: 6 de abril - 18:00 horas
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 9 de abril - 16:00 horas
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: 13 de abril - 20:10 horas
- Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Real Santander y Envigado, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas