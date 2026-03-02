Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

La previa del choque de Real Santander ante Quindío, a disputarse en el estadio Villa Concha el jueves 5 de marzo desde las 15:00 horas.

2 de marzo de 2026, 9:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Santander recibirá a Quindío, en el marco de la fecha 8 de la Primera B, el próximo jueves 5 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Villa Concha.

Así llegan Real Santander y Quindío

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Inter de Palmira. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de perder contra U. Magdalena por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 6 goles y recibieron 4.

Quindío lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (5 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1364114
13Real Santander56123-3

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas

Horario Real Santander y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

