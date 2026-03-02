Real Santander vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Real Santander recibirá a Quindío, en el marco de la fecha 8 de la Primera B, el próximo jueves 5 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Villa Concha.
Así llegan Real Santander y Quindío
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Inter de Palmira. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío viene de perder contra U. Magdalena por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 6 goles y recibieron 4.
Quindío lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (5 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|18
|7
|6
|0
|1
|9
|2
|Quindío
|16
|7
|5
|1
|1
|6
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|4
|U. Magdalena
|13
|6
|4
|1
|1
|4
|13
|Real Santander
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
- Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
- Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
Horario Real Santander y Quindío, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas