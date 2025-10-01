Real Santander vs Quind�o: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Quind�o y Real Santander se enfrentar�n en el estadio Villa Concha el pr�ximo s�bado 4 de octubre desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

As� llegan Real Santander y Quind�o

Despu�s de haber ganado su �ltimo partido del torneo, el equipo visitante buscar� mantener su moral en alta. En tanto que el anfitri�n de la jornada llega desmotivado tras haber ca�do derrotado en la fecha anterior.

�ltimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander viene de caer por 0 a 2 frente a Patriotas FC. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 �ltimas jornadas, con 7 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

�ltimos resultados de Quind�o en partidos de la Primera B

Quind�o viene de un triunfo 6 a 1 frente a Bogot� FC. En los 4 recientes partidos jugados acumul� 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sum� un total de 10 goles y le metieron 7 en su arco.

De los �ltimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El �ltimo mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Quind�o se llev� la victoria por 4 a 2.

El due�o de casa se encuentra en el d�cimo primer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sum� 13 unidades y est� en el d�cimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 5 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Real Cundinamarca 21 12 6 3 3 8 11 Real Santander 14 12 4 2 6 3 13 Quind�o 13 12 3 4 5 0

Pr�ximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs C�cuta: 10 de octubre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Quind�o en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Tigres: 16 de octubre - 19:00 horas

Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Santander y Quind�o, seg�n pa�s