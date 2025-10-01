F�tbol - Colombia - Segunda Divisi�n
Real Santander vs Quind�o: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 13 de la Primera B
Todos los detalles de la previa del partido entre Real Santander y Quind�o, que se jugar� el s�bado 4 de octubre desde las 15:30 horas en el estadio Villa Concha.
Quind�o y Real Santander se enfrentar�n en el estadio Villa Concha el pr�ximo s�bado 4 de octubre desde las 15:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.
As� llegan Real Santander y Quind�o
Despu�s de haber ganado su �ltimo partido del torneo, el equipo visitante buscar� mantener su moral en alta. En tanto que el anfitri�n de la jornada llega desmotivado tras haber ca�do derrotado en la fecha anterior.
�ltimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander viene de caer por 0 a 2 frente a Patriotas FC. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 �ltimas jornadas, con 7 goles en contra y con 7 en el arco contrario.
�ltimos resultados de Quind�o en partidos de la Primera B
Quind�o viene de un triunfo 6 a 1 frente a Bogot� FC. En los 4 recientes partidos jugados acumul� 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sum� un total de 10 goles y le metieron 7 en su arco.
De los �ltimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El �ltimo mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Quind�o se llev� la victoria por 4 a 2.
El due�o de casa se encuentra en el d�cimo primer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sum� 13 unidades y est� en el d�cimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 5 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Real Cundinamarca
|21
|12
|6
|3
|3
|8
|11
|Real Santander
|14
|12
|4
|2
|6
|3
|13
|Quind�o
|13
|12
|3
|4
|5
|0
Pr�ximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs C�cuta: 10 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Quind�o en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Tigres: 16 de octubre - 19:00 horas
- Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Santander y Quind�o, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Per�: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas