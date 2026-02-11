Real Santander vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera B se jugará el próximo sábado 14 de febrero a las 15:00 horas.
Así llegan Real Santander y Real Cundinamarca
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander tiene pendiente su enfrentamiento con Barranquilla FC que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Leones FC. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 4.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|3
|Inter de Palmira
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|9
|Real Cundinamarca
|4
|4
|1
|1
|2
|-1
|16
|Real Santander
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas
Horario Real Santander y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas