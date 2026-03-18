Real Santander vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El duelo entre Real Santander y Tigres correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Villa Concha desde las 15:00 horas, el sábado 21 de marzo.

Así llegan Real Santander y Tigres

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Orsomarso. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres venció en casa a Atlético FC por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Tigres.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 8 Tigres 13 10 3 4 3 -1 14 Real Santander 6 9 1 3 5 -6

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas

Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas

Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Santander y Tigres, según país