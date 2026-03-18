Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Real Santander y Tigres. El partido se jugará en el estadio Villa Concha el sábado 21 de marzo a las 15:00 horas.

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18 de marzo de 2026, 12:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Santander y Tigres correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Villa Concha desde las 15:00 horas, el sábado 21 de marzo.

Así llegan Real Santander y Tigres

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Orsomarso. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres venció en casa a Atlético FC por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

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En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Tigres.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira231072110
2Quindío21106317
3U. Magdalena2096217
8Tigres1310343-1
14Real Santander69135-6

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas
  • Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Barranquilla FC: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: 11 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Quindío: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Santander y Tigres, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas