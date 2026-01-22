Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Toda la previa del duelo entre Real Santander y Real Cartagena. El partido se jugará en el estadio Villa Concha mañana a las 15:30 horas.

22 de enero de 2026, 3:04 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Santander y Real Cartagena abrirá mañana el telón de una nueva temporada de la Primera B. El partido se jugará desde las 15:30 horas en el estadio Villa Concha.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Real Santander.

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Patriotas FC: 30 de enero - 17:00 horas
  • Fecha 3: vs Atlético FC: 3 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Barranquilla FC: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 2: vs Real Cundinamarca: 30 de enero - 19:30 horas
  • Fecha 3: vs Independiente Yumbo: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas
  • Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Horario Real Santander y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

