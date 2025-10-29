Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad intentará quedarse con el derbi vasco ante Athletic Bilbao

Toda la previa del duelo entre Real Sociedad y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Anoeta el sábado 1 de noviembre a las 12:30 horas.

DataFactory .

29 de octubre de 2025, 2:01 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Sociedad y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Anoeta desde las 12:30 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Real Sociedad y Athletic Bilbao

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad venció 2-1 a Sevilla en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

A Athletic Bilbao no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Getafe. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
9Athletic Bilbao1410424-1
17Real Sociedad910235-4

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

