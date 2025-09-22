Real Sociedad se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 6

El juego entre Real Sociedad y Mallorca se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre por la fecha 6 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Mallorca

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 5 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Atlético de Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 10.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca lo ganó por 0 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 18 Real Sociedad 2 5 0 2 3 -4 19 Mallorca 2 5 0 2 3 -5

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 09:15 horas

Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 07:00 horas

Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Mallorca, según país