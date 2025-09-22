Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 6

Real Sociedad y Mallorca se enfrentan en el estadio Anoeta. El duelo se jugará el miércoles 24 de septiembre desde las 14:30 horas.

DataFactory .

22 de septiembre de 2025, 1:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Sociedad y Mallorca se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre por la fecha 6 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Mallorca

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 5 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Atlético de Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 10.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca lo ganó por 0 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
18Real Sociedad25023-4
19Mallorca25023-5

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ola de críticas contra Luisa Agudelo: video expone lo que hizo en la final de Cali vs. Santa Fe

2. Viuda de Vicente Fernández fue captada con un hombre en pleno concierto de su hijo; aclaran si se trata de su nueva pareja

3. Hija del empresario Jorge Uribe habla de la supuesta responsabilidad de su tío en el asesinato de su padre: “Fue entregado”

4. Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

5. Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.