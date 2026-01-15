Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Por la fecha 20 de la Liga, Barcelona y Real Sociedad se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 15:00 horas, en el estadio Anoeta.
Así llegan Real Sociedad y Barcelona
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad viene de ganar en su encuentro anterior a Getafe con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 14 goles a favor y anotó 4 en contra.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 49 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (16 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|4
|Atlético de Madrid
|38
|19
|11
|5
|3
|17
|11
|Real Sociedad
|21
|19
|5
|6
|8
|-3
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 21: vs Celta: 25 de enero - 12:30 horas
- Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 21: vs Real Oviedo: 25 de enero - 10:15 horas
- Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 15:00 horas
- Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas