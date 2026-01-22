Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Real Sociedad y Celta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Real Sociedad y Celta, por la fecha 21 de la Liga, se jugará el próximo domingo 25 de enero, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Celta

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad logró un triunfo por 2-1 ante Barcelona. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega con ventaja tras derrotar a Rayo Vallecano con un marcador 3 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 4 PP).

En la siguiente jornada llegará el derbi vasco, el partido que esperan los fanáticos de Real Sociedad y Athletic Bilbao. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio San Mamés.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
7Celta32208848
9Real Sociedad2420668-2

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Elche: 7 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Getafe: 1 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Osasuna: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

