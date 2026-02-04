Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Sociedad vs Elche. El duelo, a disputarse en el estadio Anoeta el sábado 7 de febrero, comenzará a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

4 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Sociedad recibe el próximo sábado 7 de febrero a Elche por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Elche

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Mamés.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Sociedad igualó 1-1 el juego ante Athletic Bilbao. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 5 goles y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 12.

Fútbol

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Fulham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Wolverhampton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el octavo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
8Real Sociedad28227780
13Elche2422598-2

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Real Madrid: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Real Oviedo: 21 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Osasuna: 13 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Real Sociedad vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fulham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Wolverhampton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Newcastle United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Arsenal vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Noticias Destacadas