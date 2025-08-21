Suscribirse

Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Espanyol se mide ante Real Sociedad en el estadio Anoeta el domingo 24 de agosto a las 12:30 horas.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 4:03 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 24 de agosto, Espanyol visita a Real Sociedad en el estadio Anoeta, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Real Sociedad y Espanyol

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega con resultado de empate, 1-1, ante Valencia.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 2-1.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
7Espanyol311001
12Real Sociedad110100

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto - 12:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Osasuna: 31 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Espanyol, según país

  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

