Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Real Sociedad y Osasuna se enfrentan en Anoeta. El duelo se jugará el domingo 15 de marzo desde las 15:00 horas.

12 de marzo de 2026, 11:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Sociedad y Osasuna se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Osasuna

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Osasuna finalizó en empate por 2-2 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 1 a 3.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 35 puntos (9 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
8Real Sociedad35279810-1
11Osasuna342797110

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas