Real Sociedad vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan en el estadio Anoeta. El duelo se jugará el domingo 5 de octubre desde las 11:30 horas.

2 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
El juego entre Real Sociedad y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 8 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Rayo Vallecano

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 0 a 1 ante Sevilla. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
16Rayo Vallecano57124-3
18Real Sociedad57124-4

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 10: vs Sevilla: 24 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Alavés: 26 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

