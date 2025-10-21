Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

La previa del choque de Real Sociedad ante Sevilla, a disputarse en el estadio Anoeta el viernes 24 de octubre desde las 14:00 horas.

DataFactory

21 de octubre de 2025, 2:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Sociedad recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 10 de la Liga, el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Mallorca por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 7.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Sevilla con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (4 PG - 1 PE - 4 PP).

Real Sociedad enfrentará en la siguiente jornada a Athletic Bilbao, en lo que será una nueva edición del derbi vasco. El encuentro tendrá lugar en el estadio Reale Arena y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
9Sevilla1394142
18Real Sociedad69135-5

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

