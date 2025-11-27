Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Sociedad vs Villarreal. El duelo, a disputarse en el estadio Anoeta el domingo 30 de noviembre, comenzará a las 08:00 horas.

27 de noviembre de 2025, 2:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Sociedad recibe el próximo domingo 30 de noviembre a Villarreal por la fecha 14 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Villarreal

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad sacó un triunfo frente a Osasuna, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 6 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Mallorca. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el noveno puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (9 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
4Atlético de Madrid281384114
9Real Sociedad1613445-1

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Alavés: 6 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Girona: 12 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Noticias Destacadas

