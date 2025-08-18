Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

River Plate vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de River Plate vs Libertad. El duelo, a disputarse en el Estadio Mas Monumental el jueves 21 de agosto, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Andrés Matonte.

18 de agosto de 2025, 11:52 a. m.