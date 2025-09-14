Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

River Plate vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Palmeiras, que se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19:30 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.

14 de septiembre de 2025, 11:49 a. m.