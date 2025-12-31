Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Atalanta recibirá a Roma, en el marco de la fecha 18 de la Serie A, el próximo sábado 3 de enero a partir de las 14:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Roma

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Inter. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de derrotar a Genoa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 6 PP).

Michael Fabbri será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 4 Roma 33 17 11 0 6 9 10 Atalanta 22 17 5 7 5 1

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Roma, según país