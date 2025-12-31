Fútbol - Italia - Serie A

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

La previa del choque de Atalanta ante Roma, a disputarse en el Gewiss Stadium el sábado 3 de enero desde las 14:45 horas. El árbitro será Michael Fabbri.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

31 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Roma, en el marco de la fecha 18 de la Serie A, el próximo sábado 3 de enero a partir de las 14:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Roma

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Inter. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de derrotar a Genoa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.

Fútbol

Se enfrentan Osasuna y Athletic Bilbao por la fecha 18

Fútbol

Duelo imperdible entre Espanyol y Barcelona por el derbi catalán

Fútbol

Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Fútbol

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Fútbol

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Fútbol

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Fútbol

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 6 PP).

Michael Fabbri será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
4Roma331711069
10Atalanta22175751

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Se enfrentan Osasuna y Athletic Bilbao por la fecha 18

Duelo imperdible entre Espanyol y Barcelona por el derbi catalán

Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

Noticias Destacadas