Roma vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Roma y Bologna se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 13:45 horas.

.

20 de agosto de 2025, 1:57 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Roma y Bologna comenzarán, el próximo sábado 23 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Serie A. El duelo se jugará desde las 13:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

¿En qué jornada juega el clásico Roma?

El sorteo del fixture ha decidido que Roma y Lazio se encuentren en el "Derby Della Capitale" durante la jornada 4.

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Pisa: 30 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Como 1907: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Milan: 14 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Bologna, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

