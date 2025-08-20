Fútbol - Italia - Serie A
Roma vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A
Roma y Bologna se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 13:45 horas.
Roma y Bologna comenzarán, el próximo sábado 23 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Serie A. El duelo se jugará desde las 13:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.
¿En qué jornada juega el clásico Roma?
El sorteo del fixture ha decidido que Roma y Lazio se encuentren en el "Derby Della Capitale" durante la jornada 4.
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Pisa: 30 de agosto - 13:45 horas
- Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 05:30 horas
- Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Como 1907: 30 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 3: vs Milan: 14 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 4: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Bologna, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas