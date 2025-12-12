Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Roma y Como 1907 se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Ermanno Feliciani. El duelo se jugará el lunes 15 de diciembre desde las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

12 de diciembre de 2025, 12:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Roma y Como 1907 se disputará el próximo lunes 15 de diciembre por la fecha 15 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Como 1907

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma busca levantarse de su derrota ante Cagliari en el Sardegna Arena. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 cayó 0 a 4 ante Inter. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma lo ganó por 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 27 puntos (9 PG - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ermanno Feliciani.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
4Roma27149057
6Como 190724146628

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 14:45 horas

Horario Roma y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

2. ‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

3. Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

4. “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

5. Las claves de la confiscación del barco petrolero que provocaron la furia de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.