Roma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Por la fecha 17 de la Serie A, Genoa y Roma se enfrentan el lunes 29 de diciembre desde las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Genoa

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma no pudo ante Juventus en el Allianz Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Atalanta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 30 puntos (10 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Marco Di Bello, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 16 10 0 6 7 17 Genoa 14 16 3 5 8 -8

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas

Horario Roma y Genoa, según país