Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Lecce, que se jugará el domingo 22 de marzo desde las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Juan Sacchi.

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19 de marzo de 2026, 11:02 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Lecce y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 22 de marzo desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.

Así llegan Roma y Lecce

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer por 1 a 2 frente a Como 1907. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 10 en el arco contrario.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce perdió ante Napoli por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

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Como 1907 vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 51 puntos (16 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 16 PP).

Juan Sacchi fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6829222542
2Milan6029179323
3Napoli5929185615
6Roma51291631016
17Lecce27297616-18

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Inter: 5 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Atalanta: 4 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas