Roma vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Lecce y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 22 de marzo desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.

Así llegan Roma y Lecce

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer por 1 a 2 frente a Como 1907. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 10 en el arco contrario.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce perdió ante Napoli por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 51 puntos (16 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 16 PP).

Juan Sacchi fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 6 Roma 51 29 16 3 10 16 17 Lecce 27 29 7 6 16 -18

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Inter: 5 de abril - 13:45 horas

Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Atalanta: 4 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Lecce, según país