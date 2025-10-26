Fútbol - Italia - Serie A
Roma vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A
Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Parma, que se jugará el miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Parma y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.
Así llegan Roma y Parma
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma igualó - frente a Sassuolo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 2 goles y registró solo 5 a favor.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma igualó 0-0 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 2 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 0 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|3
|Roma
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|4
|Inter
|15
|8
|5
|0
|3
|8
|15
|Parma
|7
|8
|1
|4
|3
|-4
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas
Horario Roma y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas