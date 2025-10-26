Roma vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Parma y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.

Así llegan Roma y Parma

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma igualó - frente a Sassuolo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 2 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma igualó 0-0 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Milan 17 8 5 2 1 7 3 Roma 15 7 5 0 2 4 4 Inter 15 8 5 0 3 8 15 Parma 7 8 1 4 3 -4

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 09:00 horas

Horario Roma y Parma, según país