Roma vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

Roma y Torino se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Giovanni Ayroldi. El duelo se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 05:30 horas.

11 de septiembre de 2025, 2:45 p. m.
El juego entre Roma y Torino se disputará el próximo domingo 14 de septiembre por la fecha 3 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Torino

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 1-0 el juego pasado ante Pisa.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Torino finalizó en empate por 0-0 ante Fiorentina..

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma lo ganó por 0 a 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

En la próxima fecha, Roma se enfrentará a su eterno rival, Lazio, durante una nueva edición del "Derby Della Capitale". El esperado duelo se jugará el 21 de septiembre, desde las 05:30 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Giovanni Ayroldi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
4Roma622002
19Torino12011-5

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Lazio: 21 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Fiorentina: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Atalanta: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Parma: 29 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Lazio: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 06:30 horas

Horario Roma y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela: 06:30 horas

