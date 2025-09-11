Roma vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

El juego entre Roma y Torino se disputará el próximo domingo 14 de septiembre por la fecha 3 de la Serie A, a partir de las 05:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Torino

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 1-0 el juego pasado ante Pisa.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Torino finalizó en empate por 0-0 ante Fiorentina..

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma lo ganó por 0 a 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

En la próxima fecha, Roma se enfrentará a su eterno rival, Lazio, durante una nueva edición del "Derby Della Capitale". El esperado duelo se jugará el 21 de septiembre, desde las 05:30 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Giovanni Ayroldi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Juventus 6 2 2 0 0 3 2 Napoli 6 2 2 0 0 3 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 4 Roma 6 2 2 0 0 2 19 Torino 1 2 0 1 1 -5

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Lazio: 21 de septiembre - 05:30 horas

Fecha 5: vs Hellas Verona: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Fiorentina: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Atalanta: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Parma: 29 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Lazio: 4 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 06:30 horas

Horario Roma y Torino, según país