Fútbol - Italia - Serie A
Roma vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Udinese, que se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Giuseppe Collu.
Udinese y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 9 de noviembre desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.
Así llegan Roma y Udinese
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma viene de caer por 0 a 1 frente a Milan. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 7 en su arco.
El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 5 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 1 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 21 puntos (7 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).
Giuseppe Collu fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|22
|10
|7
|1
|2
|8
|2
|Inter
|21
|10
|7
|0
|3
|12
|3
|Milan
|21
|10
|6
|3
|1
|8
|4
|Roma
|21
|10
|7
|0
|3
|5
|9
|Udinese
|15
|10
|4
|3
|3
|-3
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
Horario Roma y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas