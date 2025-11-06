Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Udinese, que se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Giuseppe Collu.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de noviembre de 2025, 3:18 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Udinese y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 9 de noviembre desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.

Así llegan Roma y Udinese

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer por 0 a 1 frente a Milan. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 7 en su arco.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 5 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 21 puntos (7 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Giuseppe Collu fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
4Roma21107035
9Udinese1510433-3

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas

Horario Roma y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

2. Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

3. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

4. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

5. Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.