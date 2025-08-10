Santa Fe vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la primera división

Santa Fe recibe el próximo miércoles 13 de agosto a Millonarios por la fecha 17 de la primera división, a partir de las 20:30 horas en el estadio Armenia.

Así llegan Santa Fe y Millonarios

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la primera división

Santa Fe cayó 1 a 2 ante Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la primera división

En la fecha anterior, Millonarios logró empatar 3-3 ante Deportivo Cali..

A Millonarios le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Santa Fe fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Junior 13 5 4 1 0 8 2 At. Nacional 11 6 3 2 1 6 3 Llaneros FC 11 5 3 2 0 5 6 Santa Fe 9 6 2 3 1 1 20 Millonarios 1 4 0 1 3 -3

Próximos partidos de Santa Fe en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 7: vs Envigado: 19 de agosto - 19:30 horas

Fecha 8: vs Fortaleza FC: 23 de agosto - 18:20 horas

Fecha 9: vs Once Caldas: 31 de agosto - 20:30 horas

Fecha 10: vs Millonarios: 6 de septiembre - 20:30 horas

Fecha 11: vs U. Magdalena: 14 de septiembre - 14:00 horas

Próximos partidos de Millonarios en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 7: vs Tolima: 17 de agosto - 18:10 horas

Fecha 1: vs U. Magdalena: 20 de agosto - 19:30 horas

Fecha 8: vs Junior: 23 de agosto - 20:30 horas

Fecha 9: vs Águilas Doradas Rionegro: 29 de agosto - 20:10 horas

Fecha 10: vs Santa Fe: 6 de septiembre - 20:30 horas

Horario Santa Fe y Millonarios, según país