Suscribirse

Fútbol - Colombia - Primera División

Santa Fe vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la primera división

Todo lo que tienes que saber en la previa de Santa Fe vs Millonarios. El duelo, a disputarse en el estadio Armenia el miércoles 13 de agosto, comenzará a las 20:30 horas.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 2:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Santa Fe recibe el próximo miércoles 13 de agosto a Millonarios por la fecha 17 de la primera división, a partir de las 20:30 horas en el estadio Armenia.

Así llegan Santa Fe y Millonarios

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la primera división

Santa Fe cayó 1 a 2 ante Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la primera división

En la fecha anterior, Millonarios logró empatar 3-3 ante Deportivo Cali..

Lo más leído

1. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado
2. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro
3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

A Millonarios le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Santa Fe fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Junior1354108
2At. Nacional1163216
3Llaneros FC1153205
6Santa Fe962311
20Millonarios14013-3

Próximos partidos de Santa Fe en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs Envigado: 19 de agosto - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Fortaleza FC: 23 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 9: vs Once Caldas: 31 de agosto - 20:30 horas
  • Fecha 10: vs Millonarios: 6 de septiembre - 20:30 horas
  • Fecha 11: vs U. Magdalena: 14 de septiembre - 14:00 horas

Próximos partidos de Millonarios en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs Tolima: 17 de agosto - 18:10 horas
  • Fecha 1: vs U. Magdalena: 20 de agosto - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Junior: 23 de agosto - 20:30 horas
  • Fecha 9: vs Águilas Doradas Rionegro: 29 de agosto - 20:10 horas
  • Fecha 10: vs Santa Fe: 6 de septiembre - 20:30 horas

Horario Santa Fe y Millonarios, según país

  • Argentina: 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.