Fútbol - Colombia - Primera División
Santa Fe vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la primera división
Todo lo que tienes que saber en la previa de Santa Fe vs Millonarios. El duelo, a disputarse en el estadio Armenia el miércoles 13 de agosto, comenzará a las 20:30 horas.
Santa Fe recibe el próximo miércoles 13 de agosto a Millonarios por la fecha 17 de la primera división, a partir de las 20:30 horas en el estadio Armenia.
Así llegan Santa Fe y Millonarios
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la primera división
Santa Fe cayó 1 a 2 ante Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .
Últimos resultados de Millonarios en partidos de la primera división
En la fecha anterior, Millonarios logró empatar 3-3 ante Deportivo Cali..
Lo más leído
A Millonarios le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Santa Fe fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Junior
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|2
|At. Nacional
|11
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|Llaneros FC
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|6
|Santa Fe
|9
|6
|2
|3
|1
|1
|20
|Millonarios
|1
|4
|0
|1
|3
|-3
Próximos partidos de Santa Fe en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 7: vs Envigado: 19 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Fortaleza FC: 23 de agosto - 18:20 horas
- Fecha 9: vs Once Caldas: 31 de agosto - 20:30 horas
- Fecha 10: vs Millonarios: 6 de septiembre - 20:30 horas
- Fecha 11: vs U. Magdalena: 14 de septiembre - 14:00 horas
Próximos partidos de Millonarios en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 7: vs Tolima: 17 de agosto - 18:10 horas
- Fecha 1: vs U. Magdalena: 20 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Junior: 23 de agosto - 20:30 horas
- Fecha 9: vs Águilas Doradas Rionegro: 29 de agosto - 20:10 horas
- Fecha 10: vs Santa Fe: 6 de septiembre - 20:30 horas
Horario Santa Fe y Millonarios, según país
- Argentina: 22:30 horas
- Colombia y Perú: 20:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas