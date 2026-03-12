Sassuolo vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Por la fecha 29 de la Serie A, Bologna y Sassuolo se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 09:00 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Bologna

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Lazio en el Stadio Olimpico. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Hellas Verona. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 4.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (11 PG - 6 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Kevin Bonacina, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 8 Bologna 39 28 11 6 11 3 9 Sassuolo 38 28 11 5 12 -3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Juventus: 21 de marzo - 14:45 horas

Fecha 31: vs Cagliari: 4 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 30: vs Lazio: 22 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Cremonese: 5 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

