Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 25 de enero a las 06:30 horas. Giuseppe Collu será el árbitro del partido.

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 06:30 horas.

Así llegan Sassuolo y Cremonese

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Napoli. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Hellas Verona. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 2 goles y ha recibido 10 en contra.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cremonese resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo primer puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Giuseppe Collu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
11Sassuolo23216510-5
12Cremonese2321588-8

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Pisa: 31 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Inter: 8 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Inter: 1 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 24: vs Atalanta: 9 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

