Sassuolo vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Por la fecha 14 de la Serie A, Fiorentina y Sassuolo se enfrentan el sábado 6 de diciembre desde las 09:00 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Fiorentina

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Atalanta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Fiorentina sacó un triunfo, con un marcador 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 10 Sassuolo 17 13 5 2 6 0 19 Fiorentina 6 13 0 6 7 -11

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas

Horario Sassuolo y Fiorentina, según país