Sassuolo vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Sassuolo y Fiorentina se miden en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el sábado 6 de diciembre a las 09:00 horas.

3 de diciembre de 2025, 12:40 p. m.
Por la fecha 14 de la Serie A, Fiorentina y Sassuolo se enfrentan el sábado 6 de diciembre desde las 09:00 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Fiorentina

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Atalanta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Fiorentina sacó un triunfo, con un marcador 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
10Sassuolo17135260
19Fiorentina613067-11

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas

Horario Sassuolo y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

