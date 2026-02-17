Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Sassuolo y Hellas Verona, que se jugará el viernes 20 de febrero desde las 14:45 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

17 de febrero de 2026, 8:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Hellas Verona y Sassuolo se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo viernes 20 de febrero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Sassuolo y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció por 2-1 a Udinese. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona perdió ante Parma por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 2 goles y le han encajado 9.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 32 puntos (9 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 9 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5324158122
3Napoli5025155513
10Sassuolo32259511-6
20Hellas Verona15252914-24

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Atalanta: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Napoli: 28 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

