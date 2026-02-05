Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

El próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 12:00 horas, Inter visita a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.
Así llegan Sassuolo y Inter
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 4 a favor.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter viene de vencer a Cremonese en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 4 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 55 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (18 PG - 1 PE - 4 PP).
Inter protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Juventus, el "Derby d'Italia". Este importante partido, cargado de historia, será el 14 de febrero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro.
El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Chiffi.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|55
|23
|18
|1
|4
|33
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|46
|23
|14
|4
|5
|12
|4
|Juventus
|45
|23
|13
|6
|4
|21
|11
|Sassuolo
|29
|23
|8
|5
|10
|-2
Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Udinese: 15 de febrero - 06:30 horas
- Fecha 26: vs Hellas Verona: 20 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Juventus: 14 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 26: vs Lecce: 21 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas