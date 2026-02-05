Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

El próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 12:00 horas, Inter visita a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Sassuolo y Inter

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de vencer a Cremonese en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 55 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (18 PG - 1 PE - 4 PP).

Inter protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Juventus, el "Derby d'Italia". Este importante partido, cargado de historia, será el 14 de febrero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro.

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 55 23 18 1 4 33 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 46 23 14 4 5 12 4 Juventus 45 23 13 6 4 21 11 Sassuolo 29 23 8 5 10 -2

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 25: vs Udinese: 15 de febrero - 06:30 horas

Fecha 26: vs Hellas Verona: 20 de febrero - 14:45 horas

Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 25: vs Juventus: 14 de febrero - 14:45 horas

Fecha 26: vs Lecce: 21 de febrero - 12:00 horas

Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

