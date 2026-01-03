Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A se jugará el próximo martes 6 de enero a las 14:45 horas.

Así llegan Sassuolo y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Parma, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Lecce. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Juventus resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el noveno puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 5 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 5 Juventus 32 17 9 5 3 8 9 Sassuolo 22 17 6 4 7 1

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas

Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Juventus, según país