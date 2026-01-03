Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Juventus, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo martes 6 de enero a las 14:45 horas.

3 de enero de 2026, 11:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A se jugará el próximo martes 6 de enero a las 14:45 horas.

Así llegan Sassuolo y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Parma, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Lecce. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Juventus resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el noveno puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 5 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
5Juventus32179538
9Sassuolo22176471

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Noticias Destacadas