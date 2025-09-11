Suscribirse

Sassuolo vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas. Paride Tremolada será el árbitro del partido.

11 de septiembre de 2025, 2:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Lazio

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Cremonese.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Hellas Verona.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Lazio vivirá el "Derby Della Capitale" ante Roma en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stadio Olimpico, el 21 de septiembre, a partir de las 05:30 horas.

El árbitro designado para el encuentro es Paride Tremolada.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
7Lazio321012
20Sassuolo02002-3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Inter: 21 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 5: vs Udinese: 28 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Roma: 21 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 5: vs Genoa: 29 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Torino: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 14:45 horas

Horario Sassuolo y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

