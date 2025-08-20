Suscribirse

Sassuolo vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Napoli, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 horas.

20 de agosto de 2025, 2:01 p. m.
En la primera jornada de la Serie A, Sassuolo recibe a Napoli el próximo sábado 23 de agosto. El cotejo se jugará desde las 11:30 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Napoli resultó vencedor por 1 a 6.

¿En qué jornada juega el clásico Napoli?

Napoli vivirá el "Derby Del Sole" ante Roma en la fecha 13.

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Cremonese: 29 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Lazio: 14 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Cagliari: 30 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Napoli, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

