Sassuolo vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Roma, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas. Gianluca Manganiello será el árbitro del partido.

23 de octubre de 2025, 3:08 p. m.
El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Serie A se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Roma

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Comunale Via del Mare.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Lecce, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer en su estadio ante Inter por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

Roma se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Roma resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (5 PG - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Gianluca Manganiello.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
4Roma1575024
9Sassuolo1073130

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas

Horario Sassuolo y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

