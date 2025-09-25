Sassuolo vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Udinese y Sassuolo se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 28 de septiembre desde las 05:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Sassuolo y Udinese

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de caer por 1 a 2 frente a Inter. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese perdió ante Milan por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 5.

Fuera de casa, Udinese hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 9 Udinese 7 4 2 1 1 -1 14 Sassuolo 3 4 1 0 3 -3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 13:45 horas

Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 05:30 horas

Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas

Horario Sassuolo y Udinese, según país