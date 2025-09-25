Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Sassuolo vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Sassuolo y Udinese, que se jugará el domingo 28 de septiembre desde las 05:30 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

DataFactory .

25 de septiembre de 2025, 2:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Udinese y Sassuolo se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 28 de septiembre desde las 05:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Sassuolo y Udinese

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de caer por 1 a 2 frente a Inter. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese perdió ante Milan por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 5.

Fuera de casa, Udinese hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
9Udinese74211-1
14Sassuolo34103-3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas

Horario Sassuolo y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela: 06:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.