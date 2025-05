Fútbol - Colombia - Primera División

Se enfrentan At. Nacional y Once Caldas por la fecha 1 del grupo B

En la previa de At. Nacional vs Once Caldas, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de junio desde las 20:15 horas en el estadio Atanasio Girardot.

29 de mayo de 2025, 4:28 p. m.