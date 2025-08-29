Fútbol - Colombia - Segunda División
Se enfrentan Barranquilla FC e Inter de Palmira por la fecha 8
En la previa de Barranquilla FC vs Inter de Palmira, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de septiembre desde las 18:05 horas en el estadio Romelio Martínez. El árbitro designado será Juan Ramírez López.
El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 18:05 horas, Inter de Palmira visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.
Así llegan Barranquilla FC y Inter de Palmira
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC fue derrotado en el Jaraguay de Montería frente a Jaguares por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira viene de vencer a Patriotas FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Ramírez López.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|18
|7
|6
|0
|1
|7
|2
|Huila
|14
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|Real Cartagena
|12
|7
|3
|3
|1
|9
|10
|Inter de Palmira
|8
|6
|2
|2
|2
|-2
|15
|Barranquilla FC
|5
|7
|1
|2
|4
|-4
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Real Cartagena: 7 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 9: vs Orsomarso: 6 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Barranquilla FC e Inter de Palmira, según país
- Argentina: 20:05 horas
- Colombia y Perú: 18:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:05 horas