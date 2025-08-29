Se enfrentan Barranquilla FC e Inter de Palmira por la fecha 8

El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 18:05 horas, Inter de Palmira visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Inter de Palmira

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC fue derrotado en el Jaraguay de Montería frente a Jaguares por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de vencer a Patriotas FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Ramírez López.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 18 7 6 0 1 7 2 Huila 14 7 4 2 1 1 3 Real Cartagena 12 7 3 3 1 9 10 Inter de Palmira 8 6 2 2 2 -2 15 Barranquilla FC 5 7 1 2 4 -4

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Real Cartagena: 7 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 9: vs Orsomarso: 6 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC e Inter de Palmira, según país