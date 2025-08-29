Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Se enfrentan Barranquilla FC e Inter de Palmira por la fecha 8

En la previa de Barranquilla FC vs Inter de Palmira, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de septiembre desde las 18:05 horas en el estadio Romelio Martínez. El árbitro designado será Juan Ramírez López.

DataFactory .

29 de agosto de 2025, 5:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 18:05 horas, Inter de Palmira visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Inter de Palmira

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC fue derrotado en el Jaraguay de Montería frente a Jaguares por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de vencer a Patriotas FC en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Ramírez López.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
10Inter de Palmira86222-2
15Barranquilla FC57124-4

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Real Cartagena: 7 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Orsomarso: 6 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC e Inter de Palmira, según país

  • Argentina: 20:05 horas
  • Colombia y Perú: 18:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:05 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.