Se enfrentan Everton y Aston Villa por la fecha 4

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Aston Villa visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Everton y Aston Villa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton ganó su último duelo ante Wolverhampton por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Crystal Palace. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. No tiene goles a favor, ha recibido 4 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Everton: el Derbi de Merseyside contra Liverpool. Los eternos rivales jugarán el 20 de septiembre, desde las 06:30 horas, en el estadio Anfield.

El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 5 Everton 6 3 2 0 1 2 19 Aston Villa 1 3 0 1 2 -4

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 11:30 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 09:00 horas

Horario Everton y Aston Villa, según país