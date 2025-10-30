Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Se enfrentan Fiorentina y Lecce por la fecha 10

En la previa de Fiorentina vs Lecce, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 1:53 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Lecce visita a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Lecce

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina fue derrotado en el San Siro frente a Inter por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Napoli. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
16Lecce69135-7
19Fiorentina49045-8

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas

Horario Fiorentina y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas

