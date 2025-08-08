Suscribirse

Fútbol - Colombia - Primera División

Se enfrentan Fortaleza FC y Pereira por la fecha 6

En la previa de Fortaleza FC vs Pereira, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 10 de agosto desde las 17:15 horas en el estadio Metropolitano de Techo. El árbitro designado será Diego Ruiz Casas.

DataFactory .

8 de agosto de 2025, 5:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 17:15 horas, Pereira visita a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la primera división.

Así llegan Fortaleza FC y Pereira

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la primera división

Fortaleza FC viene de empatar ante Águilas Doradas Rionegro por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la primera división

Pereira viene de vencer a Once Caldas en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Judicatura toma trascendental decisión para los tres magistrados que estudiarán la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En esta competencia, los resultados de Pereira han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Pereira se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Ruiz Casas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Junior1354108
2Llaneros FC1153205
3Fortaleza FC952302
4Santa Fe952302
7Pereira752120

Próximos partidos de Fortaleza FC en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs At. Nacional: 16 de agosto - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Santa Fe: 23 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 9: vs Tolima: 31 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 10: vs La Equidad: 7 de septiembre - 20:30 horas
  • Fecha 11: vs América de Cali: 13 de septiembre - 14:00 horas

Próximos partidos de Pereira en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs América de Cali: 14 de agosto - 18:00 horas
  • Fecha 8: vs Envigado: 23 de agosto - 16:10 horas
  • Fecha 9: vs Bucaramanga: 30 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 10: vs Once Caldas: 5 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 11: vs Llaneros FC: 14 de septiembre - 18:20 horas

Horario Fortaleza FC y Pereira, según país

  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en embajada de Estados Unidos en República Dominicana: descubren cocaína en cajetillas de cigarrillos oficiales

2. Alertan por tormenta tropical Ivo: ¿cuándo alcanzará su punto más fuerte y a qué zonas llegará?

3. Se conoce la causa de muerte de Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo que falleció a los 71 años

4. Incierto el futuro de James Rodríguez en Club León: directivo informó situación oficial

5. Luto en Cartagena: muere Eugenio Baena, periodista deportivo, tras complicaciones de salud

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.