Fútbol - Colombia - Primera División
Se enfrentan Fortaleza FC y Pereira por la fecha 6
En la previa de Fortaleza FC vs Pereira, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 10 de agosto desde las 17:15 horas en el estadio Metropolitano de Techo. El árbitro designado será Diego Ruiz Casas.
El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 17:15 horas, Pereira visita a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la primera división.
Así llegan Fortaleza FC y Pereira
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la primera división
Fortaleza FC viene de empatar ante Águilas Doradas Rionegro por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y 8 en el arco rival.
Últimos resultados de Pereira en partidos de la primera división
Pereira viene de vencer a Once Caldas en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.
En esta competencia, los resultados de Pereira han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Pereira se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el tercer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Ruiz Casas.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Junior
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|2
|Llaneros FC
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|3
|Fortaleza FC
|9
|5
|2
|3
|0
|2
|4
|Santa Fe
|9
|5
|2
|3
|0
|2
|7
|Pereira
|7
|5
|2
|1
|2
|0
Próximos partidos de Fortaleza FC en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 7: vs At. Nacional: 16 de agosto - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Santa Fe: 23 de agosto - 18:20 horas
- Fecha 9: vs Tolima: 31 de agosto - 18:20 horas
- Fecha 10: vs La Equidad: 7 de septiembre - 20:30 horas
- Fecha 11: vs América de Cali: 13 de septiembre - 14:00 horas
Próximos partidos de Pereira en Colombia - Primera División II 2025
- Fecha 7: vs América de Cali: 14 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 8: vs Envigado: 23 de agosto - 16:10 horas
- Fecha 9: vs Bucaramanga: 30 de agosto - 18:20 horas
- Fecha 10: vs Once Caldas: 5 de septiembre - 20:10 horas
- Fecha 11: vs Llaneros FC: 14 de septiembre - 18:20 horas
Horario Fortaleza FC y Pereira, según país
- Argentina: 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas