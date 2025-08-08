Se enfrentan Fortaleza FC y Pereira por la fecha 6

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 17:15 horas, Pereira visita a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la primera división.

Así llegan Fortaleza FC y Pereira

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la primera división

Fortaleza FC viene de empatar ante Águilas Doradas Rionegro por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la primera división

Pereira viene de vencer a Once Caldas en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Pereira han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y Pereira se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Ruiz Casas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Junior 13 5 4 1 0 8 2 Llaneros FC 11 5 3 2 0 5 3 Fortaleza FC 9 5 2 3 0 2 4 Santa Fe 9 5 2 3 0 2 7 Pereira 7 5 2 1 2 0

Próximos partidos de Fortaleza FC en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 7: vs At. Nacional: 16 de agosto - 19:30 horas

Fecha 8: vs Santa Fe: 23 de agosto - 18:20 horas

Fecha 9: vs Tolima: 31 de agosto - 18:20 horas

Fecha 10: vs La Equidad: 7 de septiembre - 20:30 horas

Fecha 11: vs América de Cali: 13 de septiembre - 14:00 horas

Próximos partidos de Pereira en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 7: vs América de Cali: 14 de agosto - 18:00 horas

Fecha 8: vs Envigado: 23 de agosto - 16:10 horas

Fecha 9: vs Bucaramanga: 30 de agosto - 18:20 horas

Fecha 10: vs Once Caldas: 5 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 11: vs Llaneros FC: 14 de septiembre - 18:20 horas

Horario Fortaleza FC y Pereira, según país